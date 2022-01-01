Киевский дипломат Александр Хара: Украина может потерять часть своих территорий, если разгорится масштабная война с Россией
1 января 2022, 11:52
Украина может потерять часть своих территорий, если разгорится масштабный вооруженный конфликт между ней и Российской Федерацией. Реализацию такого сценария допустил киевский дипломат Александр Хара.
По словам Хары, в случае масштабной войны его страна «может существенно пострадать». Процитированный «Русской весной» дипломат предсказал, что Украина, вероятно, лишится части территорий и «точно потеряет» большое число граждан.
«Но Украина точно не потеряет свою государственность», — отметил Виктор Хара.
Ранее в субботу сообщалось, что внештатный советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович спрогнозировал возможный «конец России» в случае вооруженного столкновения Москвы и Киева.
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