Алексей Арестович предрек возможный «конец России» в случае войны с Украиной

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1 января 2022, 06:58

Украинские военные, Romain Carre / globallookpress.com

Внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович предрек возможный «конец России» в случае военного конфликта с соседней страной.

Процитированный «ПолитНавигатором» Арестович заявил, что победа Москвы по итогам предполагаемого будущего вооруженного столкновения с Киевом не предрешена. По словам советника, если у РФ не получится выиграть в конфликте, в стране разгорится «очень тяжелый» кризис, в ходе которого будет дезорганизована армия.

«Это может кончиться концом России», — спрогнозировал Алексей Арестович.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что киевский эксперт Андрей Золотарев высказал точку зрения, согласно которой Россия способна «устроить Армагеддон» на украинской территории без войны.

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