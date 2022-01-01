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Алексей Арестович предрек возможный «конец России» в случае войны с Украиной

, 06:58

Алексей Арестович предрек возможный «конец России» в случае войны с Украиной
Украинские военные, Romain Carre / globallookpress.com

Внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович предрек возможный «конец России» в случае военного конфликта с соседней страной.

Процитированный «ПолитНавигатором» Арестович заявил, что победа Москвы по итогам предполагаемого будущего вооруженного столкновения с Киевом не предрешена. По словам советника, если у РФ не получится выиграть в конфликте, в стране разгорится «очень тяжелый» кризис, в ходе которого будет дезорганизована армия.

«Это может кончиться концом России», — спрогнозировал Алексей Арестович.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что киевский эксперт Андрей Золотарев высказал точку зрения, согласно которой Россия способна «устроить Армагеддон» на украинской территории без войны.

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