Киевский политолог Золотарев: Россия может «устроить Армагеддон» на Украине без войны

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28 декабря 2021, 13:41 Источник: «Украина.ру»

Вид на Московский Кремль, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Российская Федерация может «устроить Армагеддон» на Украине без военного конфликта. Соответствующую точку зрения в разговоре с интернет-СМИ высказал некоторое время назад киевский политолог Андрей Золотарев.

По его словам, «никакой нужды нажимать красную кнопку» у руководства РФ нет.

«Зачем играть в солдатики, если росчерком пера можно устроить Армагеддон на территории Украины, если к концу декабря страна останется без угля с веерными отключениями и остановкой предприятий. Этот ущерб сопоставим с ущербом от военных действий», — отметил Золотарев.

Ряд западных политиков и СМИ утверждают, что Россия готовит «вторжение» на Украину. Официальная Москва подобные обвинения опровергает.

Ранее во вторник портал «Репортер» написал, что появившийся в украинском небе самолет боевого управления США установил свой рекорд приближения к российским государственных рубежам.

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