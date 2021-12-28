«Репортер»: самолет боевого управления США установил свой рекорд приближения к границам России

Самолет боевого управления Соединенных Штатов установил свой рекорд приближения к границам Российской Федерации. Об этом говорится в публикации, размещенной в отечественном сегменте интернета.
Портал «Репортер» пишет, ссылаясь на данные навигационных и мониторинговых ресурсов, что накануне в небе над Левобережной Украиной был замечен американский авиаразведчик Boeing RC-135V Rivet Joint. В одном районе с ним находился самолет боевого управления и целеуказания E-8. Эта машина ВВС США впервые обнаружена в украинском воздушном пространстве. Она установила свой рекорд приближения к государственным рубежам РФ, отмечается в процитированном материале.
Как сообщалось ранее сегодня, китайский сайт Sohu предположил, что российские военные в Сирии могли атаковать системой радиоэлектронной борьбы американский истребитель.
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