Sohu: российские военные в Сирии могли атаковать системой РЭБ американский истребитель

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28 декабря 2021, 11:42 Источник: «ПолитРоссия»

Российский военный, MOD Russia / globallookpress.com

Российские военные, находящиеся на сирийской территории, могли атаковать системой радиоэлектронной борьбы американский истребитель. Такое предположение содержится в публикации, размещенной в китайском сегменте интернета.

«Американцы всегда прочно занимали лидирующие позиции в области радиоэлектронной борьбы и других военных областях, однако в последние годы произошли значительные изменения», — пишет сайт Sohu.

Портал отмечает, что некоторое время назад военные США пожаловались на проблемы, с которыми столкнулся их пилот вблизи Сирии. Один из истребителей, имеющихся на вооружении Вашингтона, пролетая рядом с базой РФ в арабской республике, сбился с курса. В процитированном материале указывается, что навигационные системы воздушного судна неожиданно «ослепли». Это значительно затруднило возвращение самолета в пункт дислокации.

Авторы Sohu полагают, что на истребитель мог воздействовать российский комплекс РЭБ.

Как сообщалось ранее во вторник, ресурс Tencent написал, что Пентагон «запаниковал» из-за слов президента Владимира Путина о совместной разработке Москвой и Пекином высокотехнологичного оружия.

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