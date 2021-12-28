Tencent: Пентагон «запаниковал» из-за слов Путина о совместной разработке Россией и Китаем высокотехнологичного оружия

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28 декабря 2021, 11:19 Источник: «ПолитРоссия»

Президент России Владимир Путин, Evgeny Sinitsyn / globallookpress.com

Пентагон «запаниковал» из-за слов президента Владимира Путина о совместной разработке Россией и КНР высокотехнологичного оружия. Об этом говорится в материале, размещенном в китайском сегменте интернета.

Глава РФ, выступая на прошлой неделе на пресс-конференции по итогам года, заявил, что Москва и Пекин разрабатывают вместе «отдельные высокотехнологичные виды вооружений».

«Мы работаем в космосе, мы работаем в сфере авиации: и по самолетам, и по вертолетам», — отметил Путин.

Портал Tencent пишет, что Пентагон «запаниковал» из-за высказывания российского лидера. На Западе предполагают, что специалисты из РФ и КНР могут трудиться над созданием противоракетных комплексов.

«Как только новая противоракетная система двух стран будет успешно испытана, стратегия США, направленная на то, чтобы покрыть Азию и Европу межконтинентальными ракетами, превратится в пузырь», — указал китайский сайт.

Ранее сегодня сообщалось, что депутат Госдумы Владимир Жириновский предложил нанести военный удар по Западу в новогоднюю ночь.

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