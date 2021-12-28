Жириновский предложил нанести военный удар по Западу в новогоднюю ночь

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28 декабря 2021, 10:51

Депутат Госдумы РФ Владимир Жириновский, State Duma Russia / globallookpress.com

Российская Федерация должна нанести военный удар по Западу в новогоднюю ночь. С соответствующим призывом выступил Владимир Жириновский, депутат Госдумы.

«Напугать надо. Иначе все время будут пугать санкциями», — заявил парламентарий в эфире ЛДПР ТВ.

По словам Жириновского, России следует «шарахнуть в ночь с 31 декабря на 1 января».

«В пять утра, когда весь Запад будет в лежку лежать. Не обязательно всех бомбить, но выборочно наказать надо», — озвучил свою точку зрения представитель Госдумы.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, эксперт Виктор Баранец отметил, что у Москвы «достаточно вооружений, которые могут испепелить НАТО».

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