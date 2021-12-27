Отставной полковник Баранец: у России «достаточно вооружений, которые могут испепелить НАТО»

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27 декабря 2021, 16:32 Источник: «ПолитРоссия»

Российский ракетный комплекс, MOD Russia / globallookpress.com

У Российской Федерации «достаточно вооружений, которые могут испепелить НАТО». С соответствующим заявлением в беседе со СМИ выступил отечественный военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец.

Специалист прокомментировал публикацию варшавского еженедельника Do Rzeczy, высказавшего мнение о том, что руководство РФ способна напугать лишь «подавляющая военная реакция Запада».

Баранец отметил, что «нет в мире силы, которая могла бы чем-то напугать Россию». По словам отставного полковника, наличие у Москвы ядерного арсенала «позволяет ей вести себя с недругами так, как она считает нужным».

«У нас достаточно вооружений, которые могут испепелить НАТО, и поляки должны это прекрасно знать», — добавил Виктор Баранец.

Ранее в понедельник сообщалось, что политолог Евгений Сатановский допустил вероятность американского ядерного удара по российской территории через Северный полюс.

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