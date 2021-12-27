Политолог Сатановский допустил вероятность американского ядерного удара по России через Северный полюс

Политолог Евгений Сатановский допустил возможность американского ядерного удара по Российской Федерации через Северный полюс. По данному вопросу эксперт высказался некоторое время назад в беседе с интернет-СМИ.
Сатановский назвал вероятность будущей войны между РФ и Западом стопроцентной. По словам аналитика, Москве следует ожидать эскалации «со всех направлений».
«Ударят по нашей территории ядерным оружием американским — пойдут через Северный полюс», — отметил Евгений Сатановский.
Также политолог счел реалистичным сценарий, при котором Соединенные Штаты попытаются обстрелять Россию с помощью подводной лодки, отправленной в Баренцево море.
Ранее сообщалось, что китайский портал Sohu высказал точку зрения, согласно которой «в интересах США столкнуть Россию с европейскими странами-членами НАТО».
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