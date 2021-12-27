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Политолог Сатановский допустил вероятность американского ядерного удара по России через Северный полюс

, 08:16 Источник: «Украина.ру»

Политолог Сатановский допустил вероятность американского ядерного удара по России через Северный полюс
Военные учения, mod_russia / globallookpress.com

Политолог Евгений Сатановский допустил возможность американского ядерного удара по Российской Федерации через Северный полюс. По данному вопросу эксперт высказался некоторое время назад в беседе с интернет-СМИ.

Сатановский назвал вероятность будущей войны между РФ и Западом стопроцентной. По словам аналитика, Москве следует ожидать эскалации «со всех направлений».

«Ударят по нашей территории ядерным оружием американским — пойдут через Северный полюс», — отметил Евгений Сатановский.

Также политолог счел реалистичным сценарий, при котором Соединенные Штаты попытаются обстрелять Россию с помощью подводной лодки, отправленной в Баренцево море.

Ранее сообщалось, что китайский портал Sohu высказал точку зрения, согласно которой «в интересах США столкнуть Россию с европейскими странами-членами НАТО».

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