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25 декабря 2021, 22:31 Источник: «ПолитРоссия»

Флаг НАТО, Oberhaeuser, via www.imago-image / globallookpress.com

В интересах Соединенных Штатов столкнуть Российскую Федерацию с европейскими государствами, входящими в Североатлантический альянс. Соответствующая точка зрения высказана в материале, размещенном в китайском сегменте интернета.

На прошлой неделе российский МИД обнародовал проекты соглашений с США и НАТО. В данных документах, в частности, предлагается отказаться от планов по расширению блока в восточном направлении.

Сайт Sohu прогнозирует, что инициатива Москвы будет саботирована Вашингтоном.

«В интересах США столкнуть Россию с европейскими странами-членами НАТО», — отмечает портал.

В процитированной публикации указывается, что стабилизация ситуации в Европе привела бы к укреплению связей между Москвой и ЕС. Это означало бы ослабление влияния американской стороны.

Как сообщалось ранее сегодня, ресурс Sohu предрек, что в случае военного конфликта ВКС РФ могут уничтожить все украинские наземные цели, которые в состоянии угрожать российским силам.

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