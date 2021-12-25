В интересах Соединенных Штатов столкнуть Российскую Федерацию с европейскими государствами, входящими в Североатлантический альянс. Соответствующая точка зрения высказана в материале, размещенном в китайском сегменте интернета.
На прошлой неделе российский МИД обнародовал проекты соглашений с США и НАТО. В данных документах, в частности, предлагается отказаться от планов по расширению блока в восточном направлении.
Сайт Sohu прогнозирует, что инициатива Москвы будет саботирована Вашингтоном.
«В интересах США столкнуть Россию с европейскими странами-членами НАТО», — отмечает портал.
В процитированной публикации указывается, что стабилизация ситуации в Европе привела бы к укреплению связей между Москвой и ЕС. Это означало бы ослабление влияния американской стороны.
Как сообщалось ранее сегодня, ресурс Sohu предрек, что в случае военного конфликта ВКС РФ могут уничтожить все украинские наземные цели, которые в состоянии угрожать российским силам.
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