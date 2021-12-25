Sohu: в случае войны ВКС РФ могут уничтожить все украинские наземные цели, которые способны угрожать российским силам

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25 декабря 2021, 21:57 Источник: «ПолитРоссия»

Самолеты ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

В случае вооруженного конфликта ВКС РФ могут уничтожить все украинские наземные цели, которые способны угрожать российским силам. Соответствующий прогноз высказан в материале, размещенном в китайском сегменте интернета.

Портал Sohu предрекает, что противотанковые ракетные комплексы Javelin, поставленные Соединенными Штатами Украине, будут бесполезны, если произойдет военное столкновение между Москвой и Киевом.

«Россия просто использует свое превосходство в воздухе», — отмечает китайский сайт.

В процитированной публикации указывается, что авиация РФ с помощью ковровых бомбардировок может уничтожить все украинские наземные цели, которые в состоянии угрожать российским силам.

Ранее в субботу сообщалось, что бывший депутат Верховной Рады Олег Царев назвал текущую ситуацию благоприятной для атаки киевской стороны на самопровозглашенные ДНР и ЛНР.

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