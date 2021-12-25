Аргументы Недели В мире 13+

Экс-депутат Рады Царев: ситуация для атаки Украины на ДНР и ЛНР благоприятная, время работает не на Россию

, 11:14

Экс-депутат Рады Царев: ситуация для атаки Украины на ДНР и ЛНР благоприятная, время работает не на Россию
Украинские военные, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Ситуация для атаки Киева на самопровозглашенные ДНР и ЛНР благоприятная, время работает не на Российскую Федерацию. Соответствующую точку зрения высказал Олег Царев, бывший депутат Верховной Рады.

«Ситуация для нападения Украины на Донбасс благоприятная. Более того, если оно не случится в ближайшее время, то позже шансов на успех у Запада и Украины будет не меньше, а больше. К сожалению, время в близкосрочной перспективе работает сейчас не на Россию», — отметил Царев в своем Telegram.

Если Москва придет на помощь республикам в случае наступательной операции украинских войск в Донбассе, западная сторона обвинит РФ в «агрессии», также указал экс-парламентарий.

Ранее сегодня сообщалось, что донецкий журналист Игорь Фарамазян озвучил мнение, согласно которому киевский режим не против ради своего сохранения спровоцировать настоящий вооруженный конфликт с Россией.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ДЦ

Политика

Песков заявил, что Москва хотела бы получить от США и НАТО скорейшего ответа на предложения по безопасности

Песков заявил, что Москва хотела бы получить от США и НАТО скорейшего ответа на предложения по безопасности

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва заинтересована в том, чтобы как можно скорее получить от США и НАТО ответ на свои предложения по гарантиям безопасности.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Общество

Общество

Общество

Общество

Общество