Донецкий журналист Фарамазян: киевский режим не против ради своего сохранения спровоцировать настоящую войну с Россией

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25 декабря 2021, 09:09

Украинские военные, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Киевский режим не против ради своего сохранения спровоцировать настоящий военный конфликт с Российской Федерацией. Такую точку зрения высказал донецкий журналист Игорь Фарамазян.

Фарамазян отметил в эфире телепрограммы «Точка зрения», что «киевский режим не против ради собственного сохранения спровоцировать настоящую войну с Россией и даже потерять часть территории».

При этом, по словам журналиста, «большой вопрос», какую сторону займет украинское население в случае вооруженного столкновения между двумя государствами.

«Есть вероятность, что, несмотря на всю антироссийскую пропаганду, для большой части людей на Украине Россия, русские в глубине души остаются гораздо более близкими, чем чужие поляки с немцами и прочими американцами», — заявил Игорь Фарамазян.

Ранее сегодня сообщалось, что депутат Госдумы Анатолий Вассерман озвучил мнение, согласно которому России будет грозить распад, если она не вмешается в случае военного нападения Киева на непризнанные ДНР и ЛНР.

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