Депутат Госдумы Вассерман: России будет грозить распад, если она не вмешается в случае военного нападения Украины на ДНР и ЛНР

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25 декабря 2021, 08:37

Депутат Госдумы РФ Анатолий Вассерман, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Российской Федерации будет грозить распад, если она не вмешается в случае военного нападения Украины на самопровозглашенные республики Донбасса. Соответствующую точку зрения высказал депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

Он отметил, что на данный момент значительная часть жителей ДНР и ЛНР являются обладателями российских паспортов. Если Москва не вмешается в конфликт в Донбассе в случае наступления киевских подразделений на республики, РФ будет грозить распад, полагает Вассерман.

«Государство, неспособное защитить своих граждан, тем самым практически мгновенно теряет право на их лояльность», — заявил парламентарий в эфире YouTube-канала «Sputnik на русском».

Как сообщалось ранее в субботу, политолог Андрей Золотарев озвучил мнение, согласно которому Донбасс «ушел» от Украины.

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