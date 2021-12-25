Депутат Госдумы Вассерман: России будет грозить распад, если она не вмешается в случае военного нападения Украины на ДНР и ЛНР
25 декабря 2021, 08:37
Российской Федерации будет грозить распад, если она не вмешается в случае военного нападения Украины на самопровозглашенные республики Донбасса. Соответствующую точку зрения высказал депутат Госдумы Анатолий Вассерман.
Он отметил, что на данный момент значительная часть жителей ДНР и ЛНР являются обладателями российских паспортов. Если Москва не вмешается в конфликт в Донбассе в случае наступления киевских подразделений на республики, РФ будет грозить распад, полагает Вассерман.
«Государство, неспособное защитить своих граждан, тем самым практически мгновенно теряет право на их лояльность», — заявил парламентарий в эфире YouTube-канала «Sputnik на русском».
Как сообщалось ранее в субботу, политолог Андрей Золотарев озвучил мнение, согласно которому Донбасс «ушел» от Украины.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.