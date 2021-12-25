Киевский политолог Золотарев: Донбасс «ушел» от Украины, стартовала его экономическая интеграция в Россию

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25 декабря 2021, 08:04 Источник: «Украина.ру»

Пророссийские активисты в Донецке в 2014 году, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Донбасс «ушел» от Украины, стартовала экономическая интеграция региона в Российскую Федерацию. Такое мнение в беседе с интернет-СМИ высказал некоторое время назад киевский политолог Андрей Золотарев.

«Если называть вещи своими именами, момент упущен… Донбасс ушел. Началась экономическая интеграция в Россию, а следом произойдет и интеграция политическая», — заявил эксперт.

По его словам, «есть вопрос», какими темпами будут идти данные процессы, однако «стратегический выбор определен». Как отметил Золотарев, в Донбассе «не горят желанием возвращаться в такую Украину».

Ранее на текущей неделе сообщалось, что внештатный советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович предсказал «страшное поражение» армии РФ в случае военного столкновения с соседней страной.

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