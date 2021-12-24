Арестович предрек «страшное поражение» армии России в случае военного столкновения с Украиной

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24 декабря 2021, 15:11

Украинский военный, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Алексей Арестович, внештатный советник руководителя офиса украинского президента, спрогнозировал «страшное поражение» армии Российской Федерации в случае вооруженного столкновения с соседней страной.

Процитированный «ПолитНавигатором» Арестович озвучил мнение, согласно которому военная мощь РФ «очень сильно раздута». По словам советника, если произойдет столкновение с Украиной, «кончится это все страшным поражением».



«Страшным для них. И затяжным, очень серьезным внутриполитическим кризисом в России. Я уже не говорю про внешнеполитический», — заявил Алексей Арестович.

Как сообщалось ранее сегодня, глава подконтрольного ДНР города Дебальцево Игорь Захаревич высказал точку зрения, согласно которой «кураторы» из США толкают Киев создать повод для войны с Москвой.

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