Арестович предрек «страшное поражение» армии России в случае военного столкновения с Украиной
24 декабря 2021, 15:11
Алексей Арестович, внештатный советник руководителя офиса украинского президента, спрогнозировал «страшное поражение» армии Российской Федерации в случае вооруженного столкновения с соседней страной.
Процитированный «ПолитНавигатором» Арестович озвучил мнение, согласно которому военная мощь РФ «очень сильно раздута». По словам советника, если произойдет столкновение с Украиной, «кончится это все страшным поражением».
«Страшным для них. И затяжным, очень серьезным внутриполитическим кризисом в России. Я уже не говорю про внешнеполитический», — заявил Алексей Арестович.
Как сообщалось ранее сегодня, глава подконтрольного ДНР города Дебальцево Игорь Захаревич высказал точку зрения, согласно которой «кураторы» из США толкают Киев создать повод для войны с Москвой.
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