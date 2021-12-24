Мэр Дебальцево Захаревич: «кураторы» из США толкают Украину создать повод для войны с Россией

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24 декабря 2021, 12:42

Украинские танки, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

«Кураторы» из Соединенных Штатов толкают Украину создать повод для военного конфликта с Российской Федерацией. Соответствующую точку зрения высказал Игорь Захаревич, мэр подконтрольного непризнанной ДНР города Дебальцево.

По словам Захаревича, в настоящий момент в Киеве «орудует власть, которая каким-то образом хочет переключить внимание от внутренних проблем».

«А тем более что их толкают кураторы со стороны Америки», — заявил мэр в беседе с Telegram-каналом «Донбасс решает».

Глава Дебальцево добавил, что «жители Донбасса привыкли абсолютно ко всем ненормальным вещам, которые делает преступная украинская власть».

Как сообщалось ранее в пятницу, эксперт Алексей Леонков указал, что зарубежные специалисты отводят на разгром киевских войск от нескольких часов до нескольких суток в случае их вооруженного столкновения с Россией.

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