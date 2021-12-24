Эксперт Леонков: зарубежные специалисты отводят на разгром ВСУ от нескольких часов до нескольких суток в случае войны с Россией
24 декабря 2021, 12:14
Зарубежные специалисты отводят на разгром Вооруженных сил Украины от нескольких часов до нескольких суток в случае военного конфликта с Российской Федерацией. Об этом заявил отечественный эксперт Алексей Леонков.
По его словам, если произойдет прямое боестолкновение армий соседних стран, ВСУ будут вынуждены капитулировать.
«Оценки разгрома даже зарубежных специалистов колеблются от нескольких часов до нескольких суток», — отметил Леонков в эфире YouTube-канала «Sputnik на русском».
Как сообщалось ранее в пятницу, обозреватель Петр Акопов предрек, что Москва может «в какой-то момент пойти на юридическое присоединение Донбасса».
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