Эксперт Леонков: зарубежные специалисты отводят на разгром ВСУ от нескольких часов до нескольких суток в случае войны с Россией

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24 декабря 2021, 12:14

Украинские военные, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Зарубежные специалисты отводят на разгром Вооруженных сил Украины от нескольких часов до нескольких суток в случае военного конфликта с Российской Федерацией. Об этом заявил отечественный эксперт Алексей Леонков.

По его словам, если произойдет прямое боестолкновение армий соседних стран, ВСУ будут вынуждены капитулировать.

«Оценки разгрома даже зарубежных специалистов колеблются от нескольких часов до нескольких суток», — отметил Леонков в эфире YouTube-канала «Sputnik на русском».

Как сообщалось ранее в пятницу, обозреватель Петр Акопов предрек, что Москва может «в какой-то момент пойти на юридическое присоединение Донбасса».

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