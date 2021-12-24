Обозреватель Акопов: Россия может «в какой-то момент пойти на юридическое присоединение Донбасса»
24 декабря 2021, 10:53
Российская Федерация может «в какой-то момент пойти на юридическое присоединение Донбасса». Соответствующий прогноз озвучил отечественный обозреватель Петр Акопов.
Он отметил, что территории, контролируемые самопровозглашенными ДНР и ЛНР, могут воссоединиться с Украиной только в том случае, если она «станет частью России через Евразийский союз и другие многоступенчатые формы переориентации на Россию».
«Может ли Москва в какой-то момент пойти на юридическое присоединение Донбасса? Тоже может. Но это будет зависеть от общего хода борьбы за Украину», — добавил Акопов.
Как сообщалось ранее сегодня, политтехнолог Станислав Белковский допустил вероятность признания Россией независимости ДНР и ЛНР во время зимней Олимпиады в Пекине.
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