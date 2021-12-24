Политтехнолог Белковский: Россия может признать республики Донбасса во время Олимпиады-2022

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24 декабря 2021, 08:51

Пророссийские активисты в Донецке в 2014 году, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Российская Федерация может признать независимость самопровозглашенных ДНР и ЛНР во время зимней Олимпиады, которая состоится в Пекине в феврале 2022 года. Реализацию данного сценария допустил политтехнолог Станислав Белковский.

Он отметил, что Москва не готова к «войнам с большими жертвами», но при этом способна пойти на признание республик Донбасса. Белковский напомнил, что РФ признала Абхазию и Южную Осетию в 2008 году спустя два дня после завершения Олимпиады. По мнению эксперта, Россия может совершить аналогичный шаг в отношении ДНР и ЛНР во время следующей Олимпиады, которая, как и в 2008-м, пройдет в столице Китая.

Станислав Белковский, выступивший в эфире YouTube-канала «И грянул Грэм», спрогнозировал, что в случае признания Москвой республик сократится число жертв обстрелов в районе линии соприкосновения в Донбассе.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что киевский аналитик Михаил Чаплыга высказал точку зрения, согласно которой Украину никогда не примут в НАТО по политическим причинам.

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