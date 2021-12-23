Киевский аналитик Чаплыга: Украину никогда не возьмут в НАТО по политическим причинам
23 декабря 2021, 17:13
Украину никогда не примут в Североатлантический альянс по политическим причинам. Соответствующую точку зрения в разговоре со СМИ озвучил киевский аналитик Михаил Чаплыга.
Он указал на то, что в бывшей советской республике «непредсказуемая» власть, которая «меняется часто и нестабильно».
«Поэтому можно, конечно, с улыбкой смотреть на заявления НАТО, в которое нас никто и никогда не возьмет по политическим причинам. Потому что НАТО принимает решение консенсусом. И никто не пустит туда Украину, которая может своим неадекватным решением власти заблокировать любое решение НАТО», — отметил Чаплыга.
Как сообщалось ранее в четверг, эксперт Василь Вакаров допустил, что Россия может нанести ракетно-бомбовый удар по инфраструктуре западного блока на украинской территории.
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