Киевский политолог Вакаров: Россия может нанести ракетно-бомбовый удар по инфраструктуре НАТО на Украине

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23 декабря 2021, 15:16 Источник: «Украина.ру»

Российские военные, MOD Russia / globallookpress.com

Российская Федерация может нанести ракетно-бомбовый удар по инфраструктуре Североатлантического альянса на украинской территории. Соответствующий вариант развития событий допустил киевский политолог Василь Вакаров.

Ряд западных политиков и СМИ утверждают, что РФ готовит «вторжение» на Украину. Официальная Москва подобные обвинения опровергает.

Как отметил Вакаров, заявления российских властей свидетельствуют о том, что они не планируют «нападение». При этом, по словам эксперта, «может быть такой сценарий, что будут подавлены точки, где размещена инфраструктура НАТО».

«Это может быть ракетный удар, ракетно-бомбовый удар тех мест, где находится инфраструктура», — указал Василь Вакаров.

Ранее в четверг сообщалось, что издание The Week высказало прогноз, согласно которому западные военные не станут защищать Украину в случае «вторжения» РФ.

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