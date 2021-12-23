The Week: военные США и НАТО не станут защищать Украину в случае «вторжения» России

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23 декабря 2021, 11:41

Украинские военные, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Военные Соединенных Штатов и Североатлантического альянса не станут защищать Украину, если на ее территорию «вторгнется» Российская Федерация. Соответствующий прогноз содержится в публикации, размещенной на страницах зарубежных СМИ.

Издание The Week рассмотрело версию о том, что Москва приняла решение «напасть на Украину позже этой зимой». В процитированном материале предсказывается, что в случае реализации данного сценария «США и НАТО поднимут по этому поводу шум, устроят риторический скандал из Вашингтона и Брюсселя», однако «ничего не сделают, чтобы остановить это вторжение с помощью военной силы».

Ряд западных политиков и СМИ обвиняют Россию в том, что она готовит «нападение» на соседнюю страну. Власти РФ подобные заявления опровергают.

Ранее в четверг сообщалось, что аналитик Сергей Марков высказал мнение, согласно которому вооруженное столкновение между Москвой и НАТО может произойти в любой момент.

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