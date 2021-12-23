Политолог Марков: война между Россией и НАТО может разгореться в любой момент, «даже завтра»

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23 декабря 2021, 08:51

Учения армии России, MOD Russia / globallookpress.com

Вооруженный конфликт между Российской Федерацией и Североатлантическим альянсом может разгореться в любой момент, «даже завтра». Соответствующую точку зрения высказал отечественный политолог Сергей Марков.

«Россия и НАТО полностью готовы к маленькой, как им кажется, и прокси, как им кажется, войне друг с другом. И эта война может случиться в любой момент. Даже завтра», — написал Марков в Telegram.

Обосновывая свое мнение, эксперт указал, в частности, на то, что силы быстрого реагирования западного блока приведены в состояние повышенной боевой готовности. При этом на территорию Украины, по словам Сергея Маркова, «переброшены сотни, а, возможно, и тысячи военных США и Британии, которые должны оказать содействие» киевским подразделениям в случае столкновений с армией РФ.

Ранее в четверг сообщалось, что украинский аналитик Андрей Золотарев допустил вероятность развала бывшей советской республики из-за «любого серьезного кризиса».

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