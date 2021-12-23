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23 декабря 2021, 07:58 Источник: «Украина.ру»

Площадь независимости в Киеве, Christophe Gateau / globallookpress.com

Киевский политолог Андрей Золотарев допустил возможность развала Украины из-за «любого серьезного кризиса». По данному вопросу эксперт высказался в беседе с интернет-СМИ.

Золотарев указал на риск дефрагментации украинского государства, которое, по словам аналитика, в настоящий момент «и так напоминает леопардовую шкуру».

«Децентрализация стремительно переросла в феодализацию страны. В этих условиях любой серьезный кризис может оказаться для государства фатальным», — отметил политолог.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, российский эксперт Сергей Марков озвучил версию, согласно которой самолет Boeing MH17 был уничтожен в Донбассе в результате заговора с участием глав Минобороны и Службы безопасности Украины.

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