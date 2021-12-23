Киевский политолог Андрей Золотарев допустил возможность развала Украины из-за «любого серьезного кризиса». По данному вопросу эксперт высказался в беседе с интернет-СМИ.
Золотарев указал на риск дефрагментации украинского государства, которое, по словам аналитика, в настоящий момент «и так напоминает леопардовую шкуру».
«Децентрализация стремительно переросла в феодализацию страны. В этих условиях любой серьезный кризис может оказаться для государства фатальным», — отметил политолог.
Как сообщалось ранее на текущей неделе, российский эксперт Сергей Марков озвучил версию, согласно которой самолет Boeing MH17 был уничтожен в Донбассе в результате заговора с участием глав Минобороны и Службы безопасности Украины.
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