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22 декабря 2021, 11:54 Источник: «ПолитРоссия»

Самолет Boeing 777, Yevgeny Pashnin / globallookpress.com

Пассажирский самолет Boeing MH17, разбившийся в Донбассе в 2014 году, был уничтожен в результате заговора с участием глав Минобороны и Службы безопасности Украины. Такое предположение высказал отечественный политолог Сергей Марков.

Некоторое время назад в Нидерландах состоялись заключительные судебные слушания по делу о гибели MH17. Обвинение повторило ранее озвученную версию о том, что лайнер сбили с территории самопровозглашенной ДНР из комплекса «Бук», прибывшего из России.

Марков отметил, что «Запад создает законодательную базу для принятия очень жестких мер в отношении РФ».

«В итоге там обвинят руководство РФ в причастности к крушению MH17, заявят, что в Москве якобы знали обо всех обстоятельствах трагедии», — спрогнозировал эксперт.

Согласно его точке зрения, нидерландская сторона занимается «фальсификацией расследования, чтобы скрыть виновников трагедии». Сергей Марков полагает, что Boeing был уничтожен в результате заговора. Его участниками, по словам аналитика, стали Валерий Гелетей, Валентин Наливайченко и Игорь Коломойский. Гелетей на момент авиакатастрофы занимал должность министра обороны Украины, Наливайченко являлся председателем СБУ, а Коломойский — губернатором Днепропетровской области.

Как сообщалось ранее в среду, китайское издание NetEase написало, что Великобритания передумала отправлять своих военных на украинскую территорию из-за российского «ультиматума» НАТО.

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