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NetEase: Великобритания передумала отправлять своих военных на Украину из-за российского «ультиматума» НАТО

, 10:51 Источник: «ПолитРоссия»

NetEase: Великобритания передумала отправлять своих военных на Украину из-за российского «ультиматума» НАТО
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес, Tejas Sandhu / globallookpress.com

Великобритания передумала отправлять своих военнослужащих на Украину из-за российского «ультиматума» Североатлантическому альянсу. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах китайских СМИ.

В середине ноября издание The Mirror проинформировало, что британские десантники готовы к развертыванию на украинской территории на фоне опасений «вторжения» России в соседнюю страну. Несколько дней назад глава Минобороны Соединенного Королевства Бен Уоллес дал понять в разговоре с журналистами, что Лондон не собирается направлять своих военных в бывшую советскую республику даже в случае ее вооруженного столкновения с Москвой.

«Почему же Британия так быстро изменила свое отношение? Боюсь, что это связано с недавним ультиматумом, который Россия выдвинула НАТО», — пишет обозреватель NetEase.

На прошлой неделе МИД РФ обнародовал проекты договоров с Соединенными Штатами и Североатлантическими альянсом. В данных документах, в частности, предлагается отказаться от планов по расширению блока в восточном направлении.

Формулировки и требования, которые обозначила Москва, следует рассматривать в качестве предупреждения Западу, отмечается в публикации китайского издания.

Как сообщалось ранее в среду, портал Sohu указал, что США вышли из Договора по открытому небу из-за страха перед возможностями российского разведывательного самолета Ту-214Р.

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