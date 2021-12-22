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Sohu: США вышли из Договора по открытому небу из-за страха перед возможностями российского авиаразведчика Ту-214Р

, 10:13 Источник: «ПолитРоссия»

Sohu: США вышли из Договора по открытому небу из-за страха перед возможностями российского авиаразведчика Ту-214Р
Пилот самолета, MOD Russia / globallookpress.com

Соединенные Штаты вышли из Договора по открытому небу (ДОН) из-за страха перед возможностями российского авиаразведчика Ту-214Р. Об этом говорится в публикации, размещенной в китайском сегменте интернета.

Осенью прошлого года американские власти официально перестали исполнять обязательства по ДОН. Заключенное в 1992 году соглашение позволяет странам облетать территории друг друга с целью укрепления доверия.

Портал Sohu пишет, что США вышли из Договора из-за страха перед возможностями российского авиаразведчика Ту-214Р, который был задействован в миссиях, проводимых в рамках ДОН.

Сайт отмечает, что данное воздушное судно оснащено многочастотным радиотехническим комплексом МРК-411, позволяющим осуществлять перехват радиосвязи. Кроме того, Ту-214Р оборудован волоконно-оптической системой высокого разрешения. Она способна сканировать большие площади объектов и отправлять обработанные и синтезированные снимки в наземный штаб.

«Из-за наличия географического излучения этот разведывательный самолет может даже обнаруживать замаскированные или скрытые под землей объекты», — указывается в процитированном материале.

Как сообщалось ранее сегодня, китайское издание NetEase написало, что Вашингтон отправлял к границам России восемь воздушных шпионов с целью выявления мест дислокации ее армейских подразделений.

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