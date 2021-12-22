NetEase: США отправляли к границам России восемь самолетов-шпионов, чтобы выявить места дислокации ее войск

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22 декабря 2021, 09:17 Источник: «ПолитРоссия»

Самолет Boeing RC-135, Leonid Faerberg / globallookpress.com

Соединенные Штаты отправляли к границам Российской Федерации восемь самолетов-шпионов, чтобы выявить места дислокации Вооруженных сил страны. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах китайских СМИ.

NetEase пишет, что некоторое время назад США отправили к государственным рубежам РФ восемь разведывательных самолетов Boeing RC-135.

«Они медленно кружили в международном воздушном пространстве за пределами российской границы и собирали множество электромагнитных сигналов», — указывается в процитированной публикации.

Авиаразведка осуществлялась в течение суток. Китайское издание отмечает, что Boeing RC-135 искали места дислокации войск РФ.

Ряд западных политиков и СМИ утверждают, что Москва концентрирует свою армию на границе с Украиной с целью «вторжения» на ее территорию. Власти России подобные обвинения опровергают.

Ранее в среду сообщалось, что экспериментальный секретный самолет-разведчик Штатов приблизился на расстояние 84 км к Севастополю.

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