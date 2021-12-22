Экспериментальный секретный самолет-разведчик США приблизился на расстояние 84 км к российскому Севастополю

Аргументы Недели → В мире 13+

22 декабря 2021, 07:59 Источник: «Репортер»

Самолет, US Navy / globallookpress.com

Экспериментальный секретный самолет-разведчик Соединенных Штатов приблизился на расстояние 84 км к российскому Севастополю. Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах отечественной сетевой прессы.

Портал «Репортер» пишет, ссылаясь на данные мониторинговых ресурсов, что накануне на расстояние 84 км к Севастополю приблизился экспериментальный секретный самолет-шпион Bombardier Challenger 650 ARTEMIS (CL-650). Американское воздушное судно прошло вдоль побережья Крыма и Краснодарского края, после чего направилось в Грузию.

В период с 3 по 9 декабря CL-650 ежедневно проводил разведывательные миссии у границ России над акваторией Черного моря, отмечает сайт.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что эксперт Сергей Марков высказал точку зрения, согласно которой текущей зимой Вашингтон может спровоцировать масштабный военно-политический кризис с участием РФ.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости