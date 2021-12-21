Сергей Марков: текущей зимой США могут спровоцировать масштабный военно-политический кризис с участием России

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21 декабря 2021, 19:33

Флаг США, Annette Riedl / globallookpress.com

Текущей зимой Соединенные Штаты могут спровоцировать масштабный военно-политический кризис с участием Российской Федерации. Соответствующую точку зрения высказал отечественный политолог Сергей Марков.

«Когда может произойти масштабный военно-политический кризис с участием России? Вероятное время — 20-е числа января и начало февраля 2022 года. 4 февраля начинаются Олимпийские игры в Китае», — написал Марков в своем Telegram.

Эксперт отметил, что в день открытия летней Олимпиады в Пекине в 2008 году «по отмашке из Вашингтона младший союзник США Саакашвили начал военные действия в Южной Осетии». Во время Игр в Сочи в 2014-м американцы «совершили государственный переворот» на Украине, говорится в процитированном посте.

«Сейчас в 2022-м расчет, видимо, будет, что Россия не захочет обижать своего главного союзника и поэтому не будет предпринимать никаких жестких действий, которые могут испортить китайским союзникам их большой праздник», — предположил Сергей Марков.

Как указал аналитик, телеканал CNN недавно сообщил, что у властей США есть четыре недели для предотвращения «вторжения» Москвы на Украину. По мнению Маркова, «из Вашингтона фактически подтверждают» названые им вероятные даты начала кризиса.

Ранее во вторник сообщалось, что китайский портал Sohu сделал прогноз, согласно которому украинские солдаты «в панике побегут из армии и страны» в случае вооруженного конфликта с РФ.

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