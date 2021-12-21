Аргументы Недели → В мире 13+

21 декабря 2021, 12:09 Источник: «ПолитРоссия»

Украинские военные, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Украинские солдаты «в панике побегут из армии и страны», если разгорится военный конфликт с Российской Федерацией. Соответствующий прогноз содержится в материале, размещенном в китайском интернет-сегменте.

«Россия может победить Украину без боя. В этом нет ничего невозможного», — полагают авторы сайта Sohu.

Как отмечает портал, украинские солдаты осознают, что у Киева нет шансов на успех в случае вооруженного столкновения с Москвой, поэтому «в панике побегут из армии и страны» при таком варианте развития событий.

«В отличие от политиков, которые сидят в высоких кабинетах, солдаты на линии фронта будут чувствовать ситуацию более точно», — указывается в процитированной публикации.

Как сообщалось ранее во вторник, ресурс Sohu написал, что появление американского самолета-разведчика рядом с Крымским мостом после инцидента с киевским судном «Донбасс» стало неожиданностью для РФ.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости