Sohu: появление авиаразведчика США вблизи Крымского моста после инцидента с украинским «Донбассом» стало неожиданностью для России

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21 декабря 2021, 11:46 Источник: «ПолитРоссия»

Крымский мост, Kremlin Pool / globallookpress.com

Появление авиаразведчика Соединенных Штатов вблизи Крымского моста после инцидента с украинским кораблем «Донбасс» стало неожиданностью для Российской Федерации. Об этом говорится в публикации, размещенной в китайском интернет-сегменте.

Судно «Донбасс» 9 декабря снялось с рейда порта Мариуполь и выдвинулось в направлении Керченского пролива, не отвечая на запросы российских пограничников. Столкновения с силами РФ не произошло, поскольку через некоторое время «Донбасс» лег на обратный курс.

Портал Sohu пишет, что впоследствии рядом с Крымским мостом был замечен американский самолет-шпион Е-8С. Сайт отмечает, что появление авиаразведчика в данном районе стало неожиданностью для Москвы.

Ресурс констатировал, что обычно Вашингтон поддерживает действия Киева пассивно, ограничиваясь публичными заявлениями. Однако на сей раз США послали свой самолет в район Керченского пролива, где его держали на мушке системы ПВО России.

«Действия американцев на этот раз были очень странными», — указывается в процитированном материале.

Как сообщалось ранее сегодня, эксперт Виктор Баранец спрогнозировал, что в случае военного удара РФ по Польше и Германии там не смогут жить даже мыши.

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