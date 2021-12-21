Баранец: если Россия в ответ на провокацию НАТО ударит по Польше и Германии, там не смогут жить даже мыши

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21 декабря 2021, 11:04 Источник: «ПолитРоссия»

Военные учения, MOD Russia / globallookpress.com

Если Российская Федерация в ответ на провокацию Североатлантического альянса ударит по Польше и Германии, там не смогут жить даже мыши. Соответствующий прогноз озвучил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец.

Он отметил, что Соединенные Штаты намерены разместить свое ядерное оружие не только в Германии, но и в Польше. Если Вашингтон не откажется от данной идеи, то его действия будут расценены Москвой как подготовка к ядерному конфликту, указал Баранец.

По словам отставного полковника, он с ужасом думает «о том, что останется от Польши и Германии, если там американцы поставят ракеты».

«Не дай Бог, произойдет какая-нибудь провокация. Мы перепахаем эти две страны. Там никогда больше никто не будет жить. Даже мыши», — предрек Виктор Баранец.

Как сообщалось ранее во вторник, экс-начальник Главного оперативного управления Генштаба России Михаил Ходаренок заявил, что у отечественных военных не останется времени для встречного удара при запуске ракет с Украины.

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