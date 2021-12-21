Экс-глава управления Генштаба РФ Ходаренок: у России не останется времени для встречного удара при запуске ракет с Украины
21 декабря 2021, 09:18
У Российской Федерации не останется времени для встречного удара при запуске ракет с украинской территории. Об этом заявил бывший начальник Главного оперативного управления Генштаба РФ, полковник в отставке Михаил Ходаренок.
По словам военного эксперта, выступившего в эфире радио «Вести.FM», отечественная система предупреждения о ракетном нападении «не предполагает, что оружие может быть размещено где-нибудь на границе России, например, в Черниговской области».
«При запуске ракет, например, из Украины совсем не остается времени для встречного удара. Можно будет говорить только об ответе, когда боевые блоки упадут», — отметил Ходаренок.
Как сообщалось ранее во вторник, китайский сайт Sohu написал, что комплекс радиоэлектронной борьбы «Мурманск-БН» способен нарушить связь войск НАТО во всей Европе вплоть до Лиссабона.
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