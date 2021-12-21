Sohu: российский комплекс «Мурманск-БН» может нарушить связь войск НАТО во всей Европе вплоть до Лиссабона

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21 декабря 2021, 08:33 Источник: «ПолитРоссия»

Российский военный, MOD Russia / globallookpress.com

Российский комплекс радиоэлектронной борьбы «Мурманск-БН» может нарушить связь войск Североатлантического альянса во всей Европе вплоть до Лиссабона. Об этом говорится в публикации, размещенной в китайском сегменте интернета.

Портал Sohu пишет, что некоторое время назад РФ объявила о планах развернуть «Мурманск-БН» в Калининградской области. Дальность подавления радиосвязи у данной системы РЭБ составляет порядка пяти тысяч километров, при идеальном прохождении сигнала этот показатель может быть увеличен до восьми тысяч километров.

Таким образом, «Мурманск-БН» способен нарушить связь войск НАТО на всей европейской территории вплоть до Лиссабона, отмечает китайский сайт. Он указывает, что под ударом комплекса рискуют оказаться, в частности, боевые корабли, самолеты и сухопутные подразделения альянса в странах Восточной, Центральной Европы и Балтийского региона.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в сети появилось видео пуска сверхзвуковой ракеты X-22, снятое из кабины российского стратегического бомбардировщика Ту-22М3.

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