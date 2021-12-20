YouTube-канал Fighterbomber выложил видео пуска сверхзвуковой ракеты X-22, снятое из кабины российского бомбардировщика Ту-22М3
20 декабря 2021, 12:59
Опубликовано видео пуска сверхзвуковой ракеты X-22, снятое из кабины российского стратегического бомбардировщика Ту-22М3. Данный ролик выложен на YouTube-канале Fighterbomber.
«Противокорабельная ракета Х-22 занимает заданную высоту после пуска с дальнего ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3. Сколько бы бомб, ракет не выпустил и не выстрелил в своей жизни военлет, это всегда событие, азарт, восторг и неподдельный интерес», — прокомментировал размещенную запись автор канала.
Ранее сегодня сообщалось, что Минобороны РФ обнародовало видео, где запечатлено уничтожение наземной цели с помощью 500-килограммовой авиабомбы, которую сбросил дрон «Охотник».
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