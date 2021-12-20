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YouTube-канал Fighterbomber выложил видео пуска сверхзвуковой ракеты X-22, снятое из кабины российского бомбардировщика Ту-22М3

, 12:59

YouTube-канал Fighterbomber выложил видео пуска сверхзвуковой ракеты X-22, снятое из кабины российского бомбардировщика Ту-22М3
Стратегический бомбардировщик Ту-22М3М, MOD Russia / globallookpress.com

Опубликовано видео пуска сверхзвуковой ракеты X-22, снятое из кабины российского стратегического бомбардировщика Ту-22М3. Данный ролик выложен на YouTube-канале Fighterbomber.

«Противокорабельная ракета Х-22 занимает заданную высоту после пуска с дальнего ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3. Сколько бы бомб, ракет не выпустил и не выстрелил в своей жизни военлет, это всегда событие, азарт, восторг и неподдельный интерес», — прокомментировал размещенную запись автор канала.

Ранее сегодня сообщалось, что Минобороны РФ обнародовало видео, где запечатлено уничтожение наземной цели с помощью 500-килограммовой авиабомбы, которую сбросил дрон «Охотник».

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