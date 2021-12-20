Минобороны РФ обнародовало видео уничтожения наземной цели с помощью 500-килограммовой авиабомбы, сброшенной дроном «Охотник»
20 декабря 2021, 09:07
Министерство обороны Российской Федерации обнародовало видео уничтожения наземной цели с помощью 500-килограммовой авиабомбы, которую сбросил беспилотный летательный аппарат «Охотник». Данный ролик был продемонстрирован в телевизионном эфире.
Камера запечатлела момент уничтожения «Охотником» цели наземного базирования. Дрон применил против нее авиационную бомбу весом 500 килограммов.
Ранее в понедельник сообщалось, что отечественные зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1» за время боев в Сирии и Ливии сбили более 40 турецких беспилотников Anka и Bayraktar. Такую цифру озвучил представитель Генштаба РФ Александр Новиков.
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