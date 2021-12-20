Российские «Панцири» уничтожили за время боев в Сирии и Ливии свыше 40 турецких дронов Anka и Bayraktar
20 декабря 2021, 08:37
Российские зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1» за время боев в Сирии и Ливии уничтожили более 40 турецких дронов Anka и Bayraktar. Такое число назвал Александр Новиков, глава управления строительства и развития системы применения беспилотных летательных аппаратов Генштаба РФ.
Заявление Новикова прозвучало в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1».
Заместитель начальника зенитных ракетных войск ВКС РФ Юрий Муравкин, также ставший собеседником журналистов «Вестей недели», отметил, в свою очередь, что дрон Bayraktar «с его массово-габаритными характеристиками, с его скоростными характеристиками» является «самой удобной мишенью» для «Панциря».
Ранее сообщалось, что в интернете появилось видео ликвидации спецназом России сирийских джихадистов с помощью барражирующих боеприпасов.
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