Российские «Панцири» уничтожили за время боев в Сирии и Ливии свыше 40 турецких дронов Anka и Bayraktar

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20 декабря 2021, 08:37

Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1», MOD Russia / globallookpress.com

Российские зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1» за время боев в Сирии и Ливии уничтожили более 40 турецких дронов Anka и Bayraktar. Такое число назвал Александр Новиков, глава управления строительства и развития системы применения беспилотных летательных аппаратов Генштаба РФ.

Заявление Новикова прозвучало в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1».

Заместитель начальника зенитных ракетных войск ВКС РФ Юрий Муравкин, также ставший собеседником журналистов «Вестей недели», отметил, в свою очередь, что дрон Bayraktar «с его массово-габаритными характеристиками, с его скоростными характеристиками» является «самой удобной мишенью» для «Панциря».

Ранее сообщалось, что в интернете появилось видео ликвидации спецназом России сирийских джихадистов с помощью барражирующих боеприпасов.

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