Журналист Рогаткин выложил видео уничтожения спецназом России сирийских джихадистов с помощью барражирующих боеприпасов

Аргументы Недели → В мире 13+

19 декабря 2021, 15:55

Беспилотник, Kalashnikov Media / globallookpress.com

Журналист Александр Рогаткин опубликовал видео уничтожения спецназом России сирийских джихадистов с помощью барражирующих боеприпасов. Данный ролик появился в воскресенье на YouTube-канале «Студия Александра Рогаткина».

«Уникальные кадры! Силы специальных операций ВС РФ, с помощью барражирующих боеприпасов, весной 2020 года ликвидировали двух известных сирийских боевиков», — указывается в описании выложенного видео.

Отмечается, что для проведения операции, скорее всего, был задействован беспилотник «Ланцет».

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в Сирии подверглась ракетному обстрелу база Соединенных Штатов, расположенная в районе нефтяного месторождения «Омар».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости