База США в Сирии подверглась ракетному обстрелу

Вечером в понедельник стало известно, что база США в районе нефтяного месторождения "Омар", расположенного в провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии, подверглась ракетному обстрелу.
Как сообщают местные журналисты, ссылаясь на источники в провинции, на месте ракетного обстрела в настоящий момент заметен столб дыма. Информации о пострадавших или погибших в результате случившегося в СМИ пока не поступало.
Напомним, американские вооруженные силы незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии, где расположены крупнейшие месторождения нефти и газа.
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