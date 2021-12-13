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База США в Сирии подверглась ракетному обстрелу

, 22:01 Источник: Al Watan

База США в Сирии подверглась ракетному обстрелу
американские военные, snapshot-photography/B.Shamlo vi

Вечером в понедельник стало известно, что база США в районе нефтяного месторождения "Омар", расположенного в провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии, подверглась ракетному обстрелу.

Как сообщают местные журналисты, ссылаясь на источники в провинции, на месте ракетного обстрела в настоящий момент заметен столб дыма. Информации о пострадавших или погибших в результате случившегося в СМИ пока не поступало.

Напомним, американские вооруженные силы незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии, где расположены крупнейшие месторождения нефти и газа.

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