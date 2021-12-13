Сайт Avia.pro: российский комплекс «Искандер» мог нанести ракетный удар по протурецким боевикам в Сирии

Российский оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» мог нанести удар по протурецким боевикам в Сирии. Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах отечественной сетевой прессы.
Как пишет портал Avia.pro, представители одной из поддерживаемых Анкарой сирийских группировок заявили, что их позиции в районе населенного пункта Кафр-Мосс атаковала ракета класса «земля-земля». В результате были уничтожены три бандита, еще пятнадцать ранены.
Судя по информации, распространяемой боевиками, удар могла нанести российская система «Искандер», отмечает сайт.
Ранее тот же интернет-ресурс указал на то, что шесть турецких дронов Bayraktar TB2 пытались помешать бомбардировщику Су-24М атаковать бандитов в Идлибе.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.