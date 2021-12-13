Сайт Avia.pro: российский комплекс «Искандер» мог нанести ракетный удар по протурецким боевикам в Сирии

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13 декабря 2021, 10:22 Источник: Avia.pro

Запуск ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер-М», MOD Russia / globallookpress.com

Российский оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» мог нанести удар по протурецким боевикам в Сирии. Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах отечественной сетевой прессы.

Как пишет портал Avia.pro, представители одной из поддерживаемых Анкарой сирийских группировок заявили, что их позиции в районе населенного пункта Кафр-Мосс атаковала ракета класса «земля-земля». В результате были уничтожены три бандита, еще пятнадцать ранены.

Судя по информации, распространяемой боевиками, удар могла нанести российская система «Искандер», отмечает сайт.

Ранее тот же интернет-ресурс указал на то, что шесть турецких дронов Bayraktar TB2 пытались помешать бомбардировщику Су-24М атаковать бандитов в Идлибе.

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