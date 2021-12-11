Avia.pro: шесть турецких Bayraktar TB2 пытались помешать российскому бомбардировщику атаковать боевиков в Идлибе

Шесть турецких беспилотников Bayraktar TB2 пытались помешать российскому фронтовому бомбардировщику Су-24М атаковать боевиков в сирийском Идлибе. Об этом говорится в публикации, появившейся на страницах сетевой прессы.
Портал Avia.pro пишет, что сегодня днем Су-24М уничтожил в провинции Идлиб военный объект одной из террористических группировок, действующих в Сирии. Сайт отмечает, что бомбардировщику пытались помешать нанести удар по бандитам шесть Bayraktar TB2. С этой целью дроны «осуществляли полет на весьма значительной высоте», указывается в процитированном материале.
Ресурс констатировал, что «действия турецких военных оказались абсолютно тщетными».
Ранее на текущей неделе то же интернет-издание сообщило, что израильские истребители выпустили ракеты по сирийской территории в двадцати километрах от базы РФ в Хмеймиме.
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