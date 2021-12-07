Avia.pro: истребители Израиля нанесли ракетные удары по Сирии в двадцати километрах от базы России в Хмеймиме

Израильские истребители нанесли ракетные удары по Сирии в двадцати километрах от российской базы в Хмеймиме. Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах отечественной интернет-прессы.
Сайт Avia.pro пишет, что минувшей ночью самолеты ВВС еврейского государства, находясь в восточной части Средиземного моря, атаковали ракетами порт сирийского города Латакия. Целями для истребителей стали судно, находившееся на разгрузке, и несколько складов, отмечает портал.
В процитированном материале указывается, что удары были нанесены в двадцати километрах от базы РФ в Хмеймиме.
Ранее сегодня тот же ресурс сообщил, что российский Су-34 превратил в железобетонные руины здание в Идлибе, где укрывались протурецкие бандиты.
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