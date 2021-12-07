Avia.pro: российский Су-34 своим ударом превратил в железобетонные руины здание в Идлибе, где укрывались протурецкие боевики

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7 декабря 2021, 07:26 Источник: Avia.pro

Самолет ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 своим ударом превратил в железобетонные руины здание в сирийском Идлибе, где укрывались протурецкие боевики. Об этом говорится в публикации интернет-СМИ.

Портал Avia.pro пишет, что некоторое время назад один из отечественных Су-34 атаковал здание в провинции Идлиб. Ресурс отмечает, что в результате сброса бомбы объект, в котором укрывались поддерживаемые Анкарой бандиты, был превращен в железобетонные руины.

В процитированном материале указывается, что ВКС РФ регулярно наносят удары по идлибским боевикам, нарушающим договоренности по деэскалации ситуации в регионе.

Ранее тот же сайт предположил, что неизвестное российское оружие, которым оснащена армии Сирии, могло атаковать израильские истребители.

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