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Сайт Avia.pro: неизвестное российское оружие армии Сирии могло атаковать истребители Израиля

, 10:36 Источник: Avia.pro

Сайт Avia.pro: неизвестное российское оружие армии Сирии могло атаковать истребители Израиля
Израильский истребитель, Yin Bogu / globallookpress.com

Неизвестное российское оружие, которым оснащена армии Сирии, могло атаковать истребители Израиля. Соответствующая версия высказана в публикации, появившийся на страницах отечественной сетевой прессы.

Портал Avia.pro пишет, что 24 ноября, «практически сразу же после» очередного удара израильских сил по сирийской территории, «были удаленно выведены из строя» истребители F-15 и F-16 ВВС еврейского государства. В процитированном материале отмечается, что в результате один из самолетов «едва не разбился».

Согласно предположению авторов сайта, боевые машины могли быть атакованы неизвестным оружием РФ, переданным армии Сирии.

Ранее в среду сообщалось, что британский адмирал Алан Уэст заявил о близости ядерного конфликта «из-за глупого поведения России в Восточной Европе».

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