Британский адмирал Алан Уэст заявил о близости ядерной войны «из-за глупого поведения России в Восточной Европе»

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1 декабря 2021, 09:53

Российские ракетные комплексы, MOD Russia / globallookpress.com

Британский адмирал, бывший главнокомандующий Королевскими ВМС Алан Уэст заявил о близости ядерной войны «из-за глупого поведения России в Восточной Европе». По данному вопросу Уэст высказался в разговоре со СМИ.

Таблоид The Sun пишет, что Москва сконцентрировала в районе границ с Украиной армейскую группировку численностью в сто тысяч человек, а также оказывает помощь «белорусскому диктатору» Александру Лукашенко, использующему мигрантов в качестве оружия против Европейского союза.

Ставший собеседником журналистов Алан Уэст отметил, что «ситуация чрезвычайно опасная и рискованная». По словам адмирала, РФ «ведет игры в серой зоне, выходя на грань войны».

Уэст заявил о близости ядерного столкновения «из-за глупого поведения России в Восточной Европе». К подобному конфликту может привести одна-единственная ошибка, предупредил экс-главнокомандующий ВМС.

Как сообщалось ранее сегодня, китайский портал Baijiahao указал, что объявление Москвы о разработке нового зенитного ракетного комплекса С-550 вызвало «панику» в Соединенных Штатах.

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