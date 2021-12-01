Аргументы Недели В мире 13+

Британский адмирал Алан Уэст заявил о близости ядерной войны «из-за глупого поведения России в Восточной Европе»

, 09:53

Британский адмирал Алан Уэст заявил о близости ядерной войны «из-за глупого поведения России в Восточной Европе»
Российские ракетные комплексы, MOD Russia / globallookpress.com

Британский адмирал, бывший главнокомандующий Королевскими ВМС Алан Уэст заявил о близости ядерной войны «из-за глупого поведения России в Восточной Европе». По данному вопросу Уэст высказался в разговоре со СМИ.

Таблоид The Sun пишет, что Москва сконцентрировала в районе границ с Украиной армейскую группировку численностью в сто тысяч человек, а также оказывает помощь «белорусскому диктатору» Александру Лукашенко, использующему мигрантов в качестве оружия против Европейского союза.

Ставший собеседником журналистов Алан Уэст отметил, что «ситуация чрезвычайно опасная и рискованная». По словам адмирала, РФ «ведет игры в серой зоне, выходя на грань войны».

Уэст заявил о близости ядерного столкновения «из-за глупого поведения России в Восточной Европе». К подобному конфликту может привести одна-единственная ошибка, предупредил экс-главнокомандующий ВМС.

Как сообщалось ранее сегодня, китайский портал Baijiahao указал, что объявление Москвы о разработке нового зенитного ракетного комплекса С-550 вызвало «панику» в Соединенных Штатах.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ДЦ

Общество

Депутат Сергей Леонов обратился к Голиковой с просьбой установить максимальную цену на ПЦР-тестирование в тысячу рублей

Депутат Сергей Леонов обратился к Голиковой с просьбой установить максимальную цену на ПЦР-тестирование в тысячу рублей

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов обратился с письмом к вице-премьеру Татьяне Голиковой. В нем он просит установить максимальную цену ПЦР-тестирования в тысячу рублей.

Аргументы НеделиАвторы АН

Общество

Общество

Аргументы НеделиИнтервью

В мире

Общество

В мире

В мире

Общество

Общество