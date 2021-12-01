Baijiahao: «Россия объявила о разработке мощнейшей системы С-550 и вызвала панику в Соединенных Штатах»

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1 декабря 2021, 09:22 Источник: «ПолитРоссия»

Учения сил ПВО России, MOD Russia / globallookpress.com

Российская Федерация «вызвала панику» в США, сообщив о разработке нового зенитного ракетного комплекса С-550. Соответствующее утверждение высказано в материале, размещенном в китайском интернет-сегменте.

В прошлом месяце глава Минобороны РФ Сергей Шойгу проинформировал о том, что в стране создают комплекс С-550.

«Россия объявила о разработке мощнейшей системы С-550 и вызвала панику в Соединенных Штатах», — пишет портал Baijiahao.

Технические характеристики нового оружия держатся в секрете. Ожидается, что оно будет способно вести борьбу не только с обычными самолетами и ракетами, но и с космическими аппаратами.

Китайский сайт отмечает, что американское Минобороны потратило миллиарды долларов на создание стелс-истребителей F-35, а также на реализацию секретного проекта экспериментального орбитального самолета Boeing X-37. Все эти авиационные разработки окажутся бессмысленны, если С-550 будет столь же эффективной системой, как ее предшественники, объяснили «панику» в США авторы Baijiahao.

Как сообщалось ранее в среду, британское издание Daily Express указало, что российский президент Владимир Путин «послал пятиминутное предупреждение об ужасающем оружии», когда говорил о возможном развертывании ракет НАТО на территории Украины.

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