Daily Express: «Путин послал пятиминутное предупреждение об ужасающем оружии», говоря о возможном размещении ракет НАТО на Украине

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1 декабря 2021, 08:13 Источник: «ПолитРоссия»

Президент России Владимир Путин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Президент РФ «послал пятиминутное предупреждение об ужасающем оружии», говоря о возможном размещении ракет Североатлантического альянса на Украине. На это указывается в публикации, появившейся на страницах британских СМИ.

«Если на территории Украины возникнут комплексы какие-то ударные, подлетное время до Москвы будет 7-10 [минут], а в случае размещения гиперзвукового оружия — 5 минут. А нам что делать? Мы тогда должны будем что-то подобное создать в отношении тех, кто нам так угрожает», — заявил Владимир Путин на форуме «Россия зовет».

Таблоид Daily Express, комментируя слова политика, пишет, что «Путин послал пятиминутное предупреждение об ужасающем оружии». Издание обращает внимание на то, что также в ходе форума глава государства проинформировал об успешном испытании Москвой новых гиперзвуковых снарядов морского базирования с максимальной скоростью 9 Махов.

«Подлетное время будет для тех, кто отдает приказы, тоже 5 минут», — отметил Владимир Путин.

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