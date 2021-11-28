Командующий ВВС США в Европе Харриган: «Американские войска верят, что они знают, как взломать Калининград»

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28 ноября 2021, 08:57

Американские самолеты, Sra Andrew Kobialka/Planetpix / globallookpress.com

Войска Соединенных Штатов «верят, что они знают, как взломать» российский Калининград. Соответствующее заявление сделал командующий ВВС США в Европе, генерал Джефф Харриган.

Высказывание Харригана привело издание The National Interest.

«Американские войска верят, что они знают, как взломать Калининград. Мы обучаемся этому», — отметил генерал.

Джефф Харриган добавил, что «мы все время обдумываем эти планы».

Как сообщалось ранее на текущей неделе, политолог Ростислав Ищенко высказал точку зрения, согласно которой Вашингтон пытается спровоцировать Россию на войну в Восточной Европе, в том числе с Украиной.

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