Командующий ВВС США в Европе Харриган: «Американские войска верят, что они знают, как взломать Калининград»
28 ноября 2021, 08:57
Войска Соединенных Штатов «верят, что они знают, как взломать» российский Калининград. Соответствующее заявление сделал командующий ВВС США в Европе, генерал Джефф Харриган.
Высказывание Харригана привело издание The National Interest.
«Американские войска верят, что они знают, как взломать Калининград. Мы обучаемся этому», — отметил генерал.
Джефф Харриган добавил, что «мы все время обдумываем эти планы».
Как сообщалось ранее на текущей неделе, политолог Ростислав Ищенко высказал точку зрения, согласно которой Вашингтон пытается спровоцировать Россию на войну в Восточной Европе, в том числе с Украиной.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.